Три птахофабрики МХП пройшли аудит на підтвердження вирощування птиці без антибіотиків

Три птахофабрики групи МХП пройшли аудит щодо підтвердження вирощування птиці без антибіотиків.

Про це на пресконференції, присвяченій харчовій безпеці та відмові від використання антибіотиків у птахівництві, розповів головний ветлікар МХП Євген Бойко.

“Ми пройшли незалежний аудит відповідно до галузевих стандартів “Союзу птахівників України” за підтримки ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) і отримали право наносити на продукцію наших трьох підприємств додаткове маркування”, - оголосив він.

За словами Бойка, повна відмова від використання антибіотиків навіть для лікування хворої курки була плановою і потребувала постійного моніторингу молодняку птиці на бактеріальні та вірусні хвороби, внесення коректив у схему вакцинації і запровадження нових підходів у якості біобезпеки.

“Профілактика захворювань починається з піклування про батьківське стадо, отримання здорового потомства. Якщо все робити правильно, антибіотики й не потрібні”, — заявив головний ветлікар МХП.

Галузеві стандарти вирощування птиці без використання антимікробних засобів розробили у ФАО за участі ЄБРР і наразі аналогічна робота проводиться для свинарства, розповів національний консультант та координатор проєктів ФАО Віталій Башинський.

“Весь світ опікується питанням антибіотикорезистентності вже багато років. Ситуація погіршується надто швидко, ми не очікували такої тенденції утворення антибіотикостійких штамів ще 10 років тому. Можливості виготовлення нових антибіотиків вичерпані”, — пояснив він.

Альтернативна схема вирощування птиці передбачає повне очищення питної води, дотримання персоналом гігієнічних правил (працівники перед заходом до пташників приймають душ і перевдягаються, дають згоду не тримати птицю у власних господарствах тощо), використання альтернативних речовин (підкислювачі, фітобіотики, пробіотики тощо).

“Використання цих препаратів — набагато дорожче, ніж антибіотиків. Але на певному етапі вдається звести витрати до мінімального рівня і витрачатися лише на додаткові вакцини”, — повідомив Євген Бойко.

Курятина, вирощена без використання антибіотиків на всіх етапах, маркуватиметься класом “А”. Саме такий клас отримали три птахофабрики МХП. Літера “В” означає, що антимікробні засоби застосовувались для лікування батьківської зграї, “С” — для лікування промислової, розповів виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко.

“До кінця року право наносити відповідне маркування отримають кілька інших виробників”, - повідомив він.

Перехід на нову концепцію “Без антибіотиків” здійснюється в межах підтримки ініціативи ФАО “Єдине здоров’я для всіх”. У 2016 році стійкість до протимікробних препаратів була визнана однією з найважливіших проблем охорони здоров’я у світі і ООН почала популяризацію розумного використання антибіотиків. У 2019 році Кабінет Міністрів України розробив Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, що передбачає поступову націоналізацію використання цих препаратів у медицині, ветеринарній медицині і харчовій промисловості.

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