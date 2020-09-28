МХП відкрив нові гастро-бутики у Черкасах та Одесі

Про це Укрінформу повідомили в компанії.

Крім свіжого м’яса, готових продуктів та овочів, магазин у Черкасах тепер має ексклюзивну пропозицію. Тут можна буде придбати шаурму, яку готують за особливим рецептом. Це ще одне комплексне рішення, що почало з’являтися у «М’ясомаркетах».

Зручний формат «з собою», ідеальне смакове поєднання ніжного м’яса, овочів та авторських соусів, можливість обрати лаваш, піту чи булочку. А головне — швидко, безпечно і приготовано у чистих умовах та за єдиними стандартами якості. Саме цим стандартам будуть навчати у школі для шаурмістів на базі Döner Market, який відкрився 23 вересня у Києві.

Можливість першим запровадити нововведення — приготування шаурми в «М’ясомаркетах» — випала на франчайзі в Черкасах, Дмитра Шатілова, який вже багато років є партнером МХП у Луганській, Донецькій та Черкаській областях, а тепер буде розвивати разом з компанією новий формат магазинів. МХП завжди ставив високу планку рівня якості, а зараз до суворих вимог додався і новий підхід до обслуговування. Адже «М’ясомаркет» — магазин про турботу.

Подбати про кожного відвідувача, подарувати йому якнайбільше позитивних емоцій і допомогти вирішити будь-яке питання — те, що тут на першому місці. В Одесі партнером за системою франчайзингу став Анатолій Петров. Це його перше партнерство з МХП, але у Петрова вже є плани з розширення та відкриття інших «М’ясомаркетів» в області. Загалом, в Одесі планується відкрити близько 30 «М’ясомаркетів» за декілька років.

Ще одна візитівка «М’ясомаркетів» — відсутність продавців. Замість них тут м’ясні сомельє, які відмінно володіють знаннями про походження м‘яса, його види та способи приготування. Це своєрідні гіди для відвідувачів «М’ясомаркету». Вони все розкажуть і допоможуть зробити найкращий вибір залежно від того, чого хоче клієнт.

«Ми довго навчали м'ясних сомельє тому, щоб вони відмінно розбиралися в м'ясі і допомагали кожному відвідувачу. Фахівці допоможуть сформувати меню, поділяться, як найкраще приготувати м'ясо. Сомельє можуть на місці його навіть замаринувати, щоб удома вам потрібно було лише поставити страву в духову шафу. Ми хочемо допомагати нашим відвідувачам. Ми чуємо побажання наших покупців. І ми готові змінюватися, щоб асортимент був такий, який дійсно потрібен людям в магазині біля дому», — розповів на відкритті в Одесі, керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов.

МХП (Миронівський хлібопродукт) — лідер аграрної індустрії в Україні. Компанія нині активно та амбіційно трансформується — перетворюється із сировинної компанії на кулінарну. МХП пропонує все більше готових рішень для людей, аби максимально полегшити їм життя. Так з’явилась мережа «М’ясомаркет», що відкривається за системою франчайзингу по всій Україні.

Секрет формату «М’ясомаркетів» криється в особливому підході до роботи, першокласному сервісі та дотриманні суворих стандартів якості. Мета — створити для покупців унікальний досвід гастро-шопінгу.

«Це історія скоріше про новий рівень сервісу, ніж про товари. Наша мета полягає в тому, щоб продавець став для покупця добрим порадником. Щоб він знав уподобання своїх клієнтів та міг допомогти у вирішенні будь-яких проблем, пов’язаних із гастрономією», — поділився на відкритті у Черкасах голова правління МХП Юрій Косюк.

Якість, сервіс, емоція — три кити філософії «М’ясомаркетів». І таку філософію компанія хоче поширювати по всій Україні. Нині ультрасучасні м’ясні бутики можна відвідати у Сумах, Ковелі, Миколаєві, Дубно, Черкасах, Кропивницькому, Києві та Одесі. А до кінця року планується відкрити щонайменше 50 «М’ясомаркетів» у різних куточках країни.

Фото: МХП