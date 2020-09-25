У Києві відкрили гастростудію «Секрети шефа» від МХП

У Києві відкрили першу гастростудію «Секрети шефа» від агрохолдингу МХП.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що 24 вересня у Києві запрацювала перша гастростудія «Секрети шефа». Це третій абсолютно новий формат, який пропонує партнерам та споживачам МХП. Гастростудія «Секрети шефа» - це поєднання магазину, в якому можна купити свіже м’ясо, хліб, напої, продукцію кулінарії, а також фуд-корт, де представлені бургери, донери, салати, лимонади тощо.

«Секрети шефа» - це бездоганна якість продукції та високий сервіс. Це - найголовніше для МХП. Всі нові формати, які ми відкриваємо разом із партнерами, відповідають високим критеріям якості та сервісу. Ми будемо це жорстко контролювати», - наголосив заступник голови правління МХП з комерції Сергій Іванов.

За його словами, МХП разом з партнерами відкриє протягом наступного року до 20 гастростудій «Секрети шефа» в Україні. "Нова гастростудія «Секрети шефа» - це смачне і затишне місце, де можна провести час з родиною, друзями. Всіх чекаємо!», - додав Іванов.

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У МХП звертають увагу на те, що 25 вересня відкривається новий «М‘ясомаркет» у Черкасах, а 26 вересня - в Одесі. Це будуть восьмий та дев’ятий магазини мережі.

Як повідомлялося, один з найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП трансформується із сировинної компанії на кулінарну. Вже відкрито магазини нового формату «М‘ясомаркет» та першу точку мережі стріт-фуду «Döner Market».

Фото: Олександр Рибка, Наталія Кравчук