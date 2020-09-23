У Києві відкрили перший Döner Market від МХП

У Києві відкрили перший заклад стріт-фуду Döner Market від агрохолдингу МХП.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

Як зазначається у повідомленні, 23 вересня 2020 року, в Києві відбулося відкриття першого закладу стріт-фуду Döner Market від МХП. Це - абсолютно новий формат, який пропонує споживачам та партнерам холдинг МХП.

Döner Market – це не просто місце, де можна купити шаурму, донер (булочку з м’ясною начинкою). Це – найсучасніші технології приготування, стерильність, якісні продукти та оригінальні спеції та соуси.

«Це зручно, це смачно та головне – це абсолютно безпечно. І за вартістю це, певно, найкраще рішення для людей, які поспішають і хочуть смачно перекусити. Це – бізнес, який ми робимо разом з партнерами. Ми хочемо зробити наших партнерів успішними. МХП контролює безпеку та якість продукції, а також ми маємо надавати людям найкращий сервіс», - сказав власник та СЕО МХП Юрій Косюк, який особисто протестував перший Döner Market.

Голова правління МХП також додав, що холдинг здійснює перехід від сировинної компанії до кулінарної: «Ми трансформуємося, і ці зміни швидкі. Вже відкрито 7 магазинів нового формату «М’ясомаркет» по всій Україні. Цього тижня відкриваємо в Черкасах та в Одесі. Сьогодні ж в Києві ми представляємо абсолютно новий формат - Döner Market, який пропонує людям вже готову продукцію. Завтра відбудеться відкриття гастростудії «Секрети шефа». Вірю в успіх всіх трьох нових форматів від МХП!»

За словами Косюка, протягом двох років МХП разом з партнерами відкриє в Україні близько двох тисяч Döner Market.

Фото: МХП