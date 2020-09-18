М’ясні сомельє, Міс ЧіКо, VR-ігри: МХП відкрив “М’ясомаркет” у Києві

18 вересня в Києві на території житлового комплексу «Софія» відкрився новий магазин франчайзингової мережі від МХП - «М’ясомаркет».

На відкритті гості оцінили асортимент крамниці, відчули її діджитальність, познайомилися з м’ясними сомельє і оцінили креативну арт-фігуру Міс ЧіКо. В столиці це перший «М’ясомаркет», на черзі ще більше 40 магазинів до кінця року по всій Україні.

Сучасний ритм життя настільки прискорився, що все більше людей потребує оптимізації часу на побутові справи. Завдання українського бізнесу — допомогти з цим. Концепція «М’ясомаркету» втілена для того, аби давати клієнтам готові рішення: продукцію, про якість і безпечність якої не потрібно хвилюватися; замариноване або вже приготоване м’ясо, аби економити час; можливість придбати все необхідне до обіду чи вечері в одному магазині.

«Насамперед «М’ясомаркет» — це про сервіс. І про місце, де покупець стає щасливішим. Чудово, що наші партнери Олександр та Ольга Чумаченки живуть у цьому ЖК, буквально в сусідньому під'їзді від «М’ясомаркету»! Вони точно гаранти якості й високого сервісу», — розповів голова правління МХП Юрій Косюк.

Агрохолдинг МХП — лідер з виробництва курятини в Україні. Нещодавно компанія взяла вектор на зміну стратегії — перетворюється із сировинної компанії на кулінарну. Мережа магазинів «М’ясомаркет» — це продовження трансформації МХП і докорінно новий формат магазинів біля дому.

«М’ясомаркети» відкриваються за системою франчайзингу: партнер отримує оптимізовані бізнес-процеси та готове рішення у формі франшизи, працює під репутаційно успішною торговою маркою, а компанія — всіляко підтримує і допомагає інвесторам. «М’ясомаркет» у ЖК «Софія» відкривається як сімейний бізнес нових партнерів МХП - подружжя Олександра та Ольги Чумаченків. Це їхній перший досвід рітейлу, який вже має великі амбіції швидко стати успішним.

«Як інвестори ми отримали величезну підтримку, що полягала у комплексному бізнес-рішенні. Починаючи з підбору приміщення, необхідного обладнання та його встановлення, закінчуючи експертизою команди МХП в роботі з асортиментом продукції та його викладкою. Партнери також допомогли нам з підбором та навчанням персоналу і з дотриманням усіх стандартів якості товарів», — поділилися новоспечені франчайзі.

Мета «М’ясомаркетів» — турбуватися про своїх клієнтів і полегшувати їм життя. Тут відвідувачів зустрічає не звичайний продавець, а кваліфікований м’ясний сомельє. Це професіонал, який обізнаний у видах, походженні та текстурах м’яса, розповість все про кожен стейк чи грудинку, поділиться найкращим способом приготування і навіть підкаже рецепт.

«Аби бути м’ясним сомельє, я навчалась у центральному офісі МХП. Чим ми відрізняємося від продавців? Умінням виявляти потреби клієнта залежно від його цілей: чи це для однієї людини, чи для компанії, чи сімейне свято, чи виїзд на пікнік… Ми завжди дамо рекомендацію, підкажемо, яку приправу чи маринад обрати до того чи іншого м’яса, який гарнір смакуватиме, як зберігати… Якщо треба допомога, ми завжди поруч!», — розповіла м’ясний сомельє «М’ясомаркету» Лана.

В асортименті магазину відвідувачі знайдуть свіже м’ясо птиці, напівфабрикати, ковбаси, маринований шашлик, свинину, яловичину, паштети, соуси, маринади, крупи, снеки, солодощі, бакалію, яйця та молочні продукти.

Якість, турбота та правильні технології обробки й зберігання — те, про що можна не перейматись у «М’ясомаркеті». Ще одним підтвердженням цього є ретельна підготовка до відкриття магазину з урахуванням епідеміологічної ситуації. У «М’ясомаркеті» проводиться знезараження повітря спеціальним інноваційним пристроєм, який дозволений навіть до використання у приміщеннях, де перебувають люди, харчова продукція та рослини. Це вже поширена практика у Європі, але в Україні вона лише набуває актуальності.

«Як мама я, звісно, звертаю увагу на свіжість продукції. Я дуже вражена якістю товарів у «М’ясомаркеті», усе дуже свіже! Бажаю магазину успіхів!», — поділилась відвідувачка відкриття Маріана, мама маленького Дмитра.

Наймолодші відвідувачі «М’ясомаркету» можуть бавитися в ігри від «Нашої Ряби» за допомогою VR-окулярів. Тепер діти не будуть нудьгувати, поки батьки обирають продукти: можна провести час у віртуальній реальності, граючи, наприклад, на музичних інструментах разом з «Веселими курчатами».

Ще одна особливість магазину - Міс ЧіКо - арт-скульптура, що прикрашає вхід до «М’ясомаркету» та є чудовим місцем для створення яскравих фото.

Фото: МХП