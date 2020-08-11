Агрохолдинг МХП до кінця року відкриє близько 50 м’ясомаркетів по всій Україні.

По це Укрінформу повідомили в компанії.

«МХП відкриє близько 50 м’ясомаркетів по всій Україні до кінця року. Вже успішно працюють нові торговельні точки у Ковелі, Сумах, Миколаєві та Дубно... До кінця літа відкриється новий магазин у Черкасах, у вересні – у Кропивницькому та Києві», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкриття магазинів нового формату відповідає стратегії МХП щодо перетворення із сировинної компанії на кулінарну. Так, окрім широкого вибору свіжого м’яса, магазини пропонують споживачам м'ясо в маринадах, ковбаси та іншу продукцію, що допоможе зекономити час на приготуванні їжі.

«Ми хочемо, щоб люди менше часу витрачали на приготування їжі і більше – на радість спілкування за смачним обідом чи вечерею. Новий формат магазинів саме про це. Нам приємно, що такий підхід МХП поділяють і покупці, і наші партнери. МХП отримало шквал заявок і запитів від партнерів на відкриття магазинів нового формату по всій Україні. Це означає, що і стратегія МХП, і її реалізація є правильними та успішними. Не зупиняємося!», - акцентувала речниця МХП Ірина Ванникова.

В агрохолдингу поінформували, що відкриття магазину у м. Черкаси планується на 28 серпня.

Фото: МХП