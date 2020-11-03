Литва дозволила в'їзд 581 громадянину Білорусі

Згідно з наказом міністра внутрішніх справ Литви Ріти Тамашунене, громадянам Білорусі видали 581 дозвіл на в'їзд до країни з особливими гуманітарними цілями, з них 188 осіб вже перебувають у Литві, 38 - звернулися із проханням про надання притулку.

Як передає Укрінформ, такі на сайті відомства дані станом на 3 листопада.

«З 11 серпня ми почали видавати гуманітарні дозволи на в'їзд громадянам Білорусі. Кількість відвідувачів країни постійно змінюється, а дозволи на в'їзд до Литви видаються щодня. Протести тривають, деякі вирішують залишити Білорусь. Однак ці люди можуть повернутися до своєї країни, якщо їм нічого не загрожує», - заявила Тамашунене.

Громадяни Республіки Білорусь, які бажають в'їхати до Литовської Республіки з особливих гуманітарних причин, повинні звернутися до Посольства Литви в Білорусі для видачі шенгенської візи та надати інформацію, яка підтверджує особливі гуманітарні причини.

Крім цього, громадяни Білорусі можуть приїхати до Литовської Республіки та подати заяву про надання притулку, якщо вони відчувають, що їх переслідують або якщо існує реальна загроза їхній безпеці та життю.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». Із 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.