Канада запровадила санкції проти 13 білоруських чиновників

Канада за погодженням із ЄС запровадила санкції щодо 13 білоруських посадовців.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За погодженням із Європейським Союзом Канада запроваджує подальші санкції ще проти 13 посадовців Білорусі. Канада та ЄС досі мають серйозне занепокоєння стосовно ситуації у Білорусі”, - заявили у канадському МЗС.

У відомстві нагадали, що від часу проведення у серпні президентських виборів уряд Білорусі провадить "систематичну кампанію утисків та підтримуваного державою насильства проти народних протестів й дій опозиційних груп”. При цьому повідомляється про постійні порушення прав людини у республіці, в тому числі свободи ЗМІ, свободи слова та мирних зібрань.

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У Канаді пообіцяли разом із ЄС продовжити спільну роботу, "аби відповідна та колективна реакція на ситуацію у Білорусі підтримувала права й законні демократичні прагнення білоруського народу”.

“Незважаючи на міжнародні заклики до Олександра Лукашенка стосовно припинення насильства в Білорусі, агресія його режиму триває. Відповідальні за утиски білоруського народу опинятимуться під дедалі сильнішим тиском через цільові санкції”, - заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Канадські санкції діятимуть проти керівника Адміністрації президента Білорусі Ігоря Сергієнка, глави Державного комітету судових експертиз Олексія Волкова, нового глави КДБ Івана Тертеля, глави Слідчого комітету Івана Носкевича й ще дев'ятьох чиновників. Все їхнє майно на території Канади "заморожується", а їм забороняється в’їзд до країни.

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Раніше стало відомо, що Європейський Союз офіційно запровадив санкції щодо 15 білоруських чиновників, включаючи Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося,у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів.