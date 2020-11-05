Лондон закликає провести перевибори президента Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє LBC.
Заява з'явилася після публікації незалежного звіту ОБСЄ, який підтвердив, що вибори 9 серпня були «сфальсифіковані», а режим Олександра Лукашенка порушує права людини.
Міністр закордонних справ Британії заявив, що незалежне розслідування розкрило шахрайство у процесі президентських виборів та "мерзенні дії режиму Лукашенко з метою придушення протесту білоруського народу".
"Тепер мають бути організовані нові вибори, вільні і чесні, а відповідальні за насильство щодо демонстрантів мають бути притягнуті до відповідальності", - додав урядовець.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС та Україна заявили, що не визнають його легітимності.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь».
З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.
В ОБСЄ засудили масові порушення прав людини, тортури та жорстоке ставлення до мирних протестувальників з боку влади Білорусі та закликали провести нові президентські вибори.
Фото: Jack Taylor/Getty Images