Лондон закликає провести перевибори президента Білорусі

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав провести в Білорусі нові президентські вибори. Вибори ж 9 серпня у британському уряді вважають сфальсифікованими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LBC.

Заява з'явилася після публікації незалежного звіту ОБСЄ, який підтвердив, що вибори 9 серпня були «сфальсифіковані», а режим Олександра Лукашенка порушує права людини.

Міністр закордонних справ Британії заявив, що незалежне розслідування розкрило шахрайство у процесі президентських виборів та "мерзенні дії режиму Лукашенко з метою придушення протесту білоруського народу".

"Тепер мають бути організовані нові вибори, вільні і чесні, а відповідальні за насильство щодо демонстрантів мають бути притягнуті до відповідальності", - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС та Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь».

З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

В ОБСЄ засудили масові порушення прав людини, тортури та жорстоке ставлення до мирних протестувальників з боку влади Білорусі та закликали провести нові президентські вибори.

Фото: Jack Taylor/Getty Images