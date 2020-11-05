Правозахисники нарахували у Білорусі вже 121 політв'язня

Білоруські правозахисні організації визнали ще 19 громадян політичними в'язнями в країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві, яку опубліковано на сайті правозахисного центру «Весна».

«Ми оцінюємо переслідування Дмитра Дубкова, Тимура Різапура, Віктора Сєдова, Валерія Коленчіця, Павла Непевного, Дмитра Конопелька, Романа Кононовича, Євгена Пропольського, Романа Гвозделка, Юрія Кузмича, Івана Богдевича, Марії Нестерової, Ігоря Преженнікова, Дениса Гутіна, Максима Бабича, Кирила Павловця, Ольги Класьковської, Дениса Демуха, Євгена Дмитрієва, які були звинувачені за ст. 293 КК ( "Масові заворушення") і за ст. 342 КК ( "Групові діяння, що грубо порушують громадський порядок"), як політично мотивоване переслідування в зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та висловлення своєї думки щодо оголошених результатів виборів президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями», - йдеться в заяві.

Також правозахисники вимагають негайно звільнити всіх політичних в'язнів, громадян, затриманих у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань у поствиборчий період і призупинити політичні репресії щодо громадян країни.

За даними білоруського бюро Радіо Свободи, таким чином у Білорусі вже налічується 121 політв'язень.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пред'явила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: TUT.BY