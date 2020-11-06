У Мінську - жіночий марш протесту, є затримані

У сквері Пуліхова в Мінську триває жіночий марш на наступний день після обшуку в квартирі білоруської опозиційної активістки 73-річної Ніни Багінської.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Onliner.

Як повідомляється, білоруски вирішили підтримати мінчанку з девізом «Сьогодні Ніна - завтра ми».

О 13:20 за місцевим часом у сквері зібралося близько десяти дівчат. За словами очевидців, біля них майже відразу зупинився мікроавтобус, співробітники ОМОНу їх затримали.

За кілька хвилин дівчата парами знову почали збиратися неподалік від трамвайної колії у сквері Пуліхова. В їх руках були білі квіти. За пару хвилин під'їхав сірий мікроавтобус, кількох жінок затримали.

Серед затриманих виявилася Євгенія Штейн, журналістка Onliner.

Як повідомляв TUT.by, в четвер увечері в квартиру відомої активістки Ніни Багінської прийшли з обшуком. Як пояснила дочка активістки, приходили вони до онуки Ніни Багінської - Яни. Коли їй у двері подзвонили, жінка була одна.

У ГУВС Мінміськвиконкому заявили, що вдома у Багінської проводили обшук співробітники міліції з санкції прокурора. Під час обшуку нічого не знайшли і не вилучали.

Нікого з родини Ніни Багінської не затримали. Однак, як розповіли TUT.BY очевидці, затримання все ж були. Доки проходив обшук, у дворі стояли два буси. «Забрали когось, хто був у дворі», - розповіли перехожі.

Надвечір біля будинку Багінської зібралася невелика група підтримки. Після того, як активістка до них вийшла і розповіла, що з нею сталося, знову приїхали два буси, з них вийшли люди в масках.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь».

З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: people.onliner.by