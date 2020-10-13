Україна щодо білоруських санкцій діятиме узгоджено з ЄС – Кулеба

Україна приєднається до вже запроваджених Європейським Союзом санкцій проти білоруських чиновників, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів, і розгляне можливість приєднання до нових після завершення відповідної процедури в ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 13 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша позиція щодо Білорусі з першого дня початку цієї кризи є послідовною і чіткою, ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були запроваджені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, то ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку Європейський Союз ухвалює санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них», - сказав Кулеба.

За його словами, питання Білорусі є чудовим прикладом того, як працює передбачена Угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик ЄС та України, «коли ми дійсно виступаємо єдиним фронтом з найбільш болючих питань».

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Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 12 жовтня заявив, що Євросоюз дійшов політичної згоди щодо необхідності розширення санкцій проти білоруських чиновників, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі, та готовий доповнити перелік новими особами, включаючи Олександра Лукашенка.

У Білорусі не вщухають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Олександр Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін під час закритої від суспільства інавгурації.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують протестувальників. Від початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

11 жовтня влада Білорусі продовжила жорстоко придушувати акції протесту, лише за офіційними даними були затримані більше 700 учасників демонстрацій.