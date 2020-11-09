Ще одному члену Координаційної ради Білорусі продовжили арешт до 9 січня

Термін утримання під вартою члена президії Координаційної ради Білорусі Максима Знака продовжили на два місяці, до 9 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.

«Сьогодні, 9 листопада, в останній день двомісячного терміну утримання під вартою, захисники Максима Знака - адвокати Дмитро Лаєвський, Надія Знак і Євген Пильченко - відвідали Максима в СІЗО-1. І сьогодні нам стало відомо, що ще перед вихідними слідчий комітет і Генеральна прокуратура вирішили продовжити термін утримання Максима Знака під вартою ще на 2 місяці, тобто до 9 січня », - йдеться в заяві адвокатів Знака.

Таким чином, Знак залишається в СІЗО.

Продовження його утримання під вартою захист вважає незаконним і необґрунтованим. "Зараз ми готуємо скаргу до суду, сьогодні ж її подамо. Більш докладний коментар буде після цього", - сказано у заяві адвокатів.

Раніше стало відомо, що члену президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесниковій продовжили термін утримання під вартою до 8 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь».

З 26 жовтня у країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

В ОБСЄ засудили масові порушення прав людини, тортури і жорстоке ставлення до мирних протестувальників із боку влади Білорусі і закликали провести нові президентські вибори.

Фото: Дар'я Бурякіна, TUT.BY