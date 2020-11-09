Тихановська: На підставі міжнародного законодавства Крим належить Україні

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська дотримується позиції, що відповідно до норм міжнародного права Крим належить Україні.

Таку свою особисту думку Тихановська висловила в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу.

"Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні", - заявила Тихановська, коментуючи на прохання кореспондента своє особисте ставлення до незаконної анексії Криму Росією.

У своєму коментарі щодо триваючої російської агресії на Донбасі лідер білоруської опозиції заявила, що вона особисто виступає "проти будь-якого прояву агресії".

При цьому Тихановська зазначила, що вона не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого білоруський народ обере після повалення режиму Лукашенка. "Ми будемо такі питання вирішувати вже коли ми переможемо у себе. Я впевнена, що у майбутнього президента буде своя якась принципова позиція, у білоруського народу", - заявила вона.

Щодо підтримки Україною білоруського народу, то лідер опозиції назвала її "важливою" та "символічною".

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. На масові мирні акції люди виходять кожних вихідних. У відповідь силові органи Білорусі застосовують насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Лукашенко 23 вересня "вступив на посаду" на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації. Про невизнання Лукашенка президентом Білорусі заявили також США та інші країни.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Тихановська, яка після погроз з боку влади була змушена виїхати до Вільнюса, оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Після закінчення терміну ультиматуму Тихановська оголосила загальнонаціональний страйк у Білорусі, і в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

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5 листопада було представлено доповідь, підготовлену у рамках так званого Московського механізму ОБСЄ щодо порушень у Білорусі. У ній міститься, окрім засудження масових порушень прав людини, тортур і жорстокого ставлення до мирних протестувальників з боку влади Білорусі, також заклик до проведення нових президентських виборів у РБ.

Щодо позиції України, то 23 вересня очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що, з огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі та подальші події, "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави".

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30 жовтня Кулеба також заявив, що Україна, яка постійно підтримувала та буде підтримувати білоруський народ, готова до діалогу з лідерами білоруської опозиції. За його словами, Україна в жодному разі не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі, але хоче чітко розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції стосовно України, стосовно російської агресії, окупації Криму, якщо вони стануть владою.