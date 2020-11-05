Канцлер Австрії зустрівся з Тихановською

Канцлер Австрії Себастьян Курц зустрівся у Відні 5 листопада з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі Тихановської.

Зазначається, що зустріч пройшла у форматі тет-а-тет. На початку зустрічі Тихановська висловила співчуття народу Австрії в зв'язку з нещодавнім терактом у Відні.

Курц висловив солідарність з білоруським народом і виявив відмінну обізнаність про ситуацію в Білорусі. Тихановська розповіла, що режим Лукашенка продовжує здійснювати репресії щодо мирних білорусів, а також чинить тиск на тих, хто на знак протесту приєднався до страйку.

На зустрічі обговорювалися способи мирного розв'язання політичної й економічної кризи в країні і можлива роль Австрії в цьому процесі. Також Тихановська висловила подяку канцлеру за тверду позицію Австрії в питаннях невизнання легітимності Олександра Лукашенка й запровадження персональних санкцій проти поплічників режиму.

Після зустрічі Тихановська відвідала місце теракту у Відні й поклала квіти.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пред'явила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня у країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.