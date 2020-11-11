Тихановська назвала три умови для початку переговорів із владою

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала три умови, після виконання яких Координаційна рада ладна розпочати вести діалог із владою.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Телеграмі.

«Як і всі мирні білоруси, ми прагнемо справжнього діалогу. Саме для його старту я ініціювала створення переговорного органу - Координаційної ради. Статися це може при виконанні незмінних вимог: зупинки насильства, звільнення політв'язнів і заяві про відхід Лукашенка», - написала Тихановська.

Вона також додала, що темою справжнього діалогу з владою будуть не маніпулятивні реформи Конституції, а нові вільні вибори.

«Ми не будемо брати участь в ініціативах політичних самозванців і рекомендуємо іншим демократичним силам не робити цього», - зазначила Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських можновладців, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.

Фото: Телеграм