США закликають владу Білорусі негайно звільнити сотню політв’язнів

Сполучені Штати Америки засуджують тривале утримання понад 100 політичних в'язнів у Білорусі і закликають білоруську владу негайно їх звільнити.

Як передає Укрінформ, про це заявило у Твіттері посольство США в Україні.

«Ми засуджуємо тривале утримання понад 100 політичних в'язнів у Білорусі. Їх затримання через здійснення своїх прав та основних свобод шляхом мирної участі в акціях протесту є незаконним. Ми закликаємо владу Білорусі негайно їх звільнити», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі щодо учасників антиурядових акцій протесту порушили вже понад 900 кримінальних справ за шість місяців.

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За інформацією правозахисників, кримінальні справи найчастіше відкривають за статтями про організацію масових заворушень (обвинуватили щонайменше 157 осіб), організацію або участь в «діях, що грубо порушують громадський порядок» («Справа Тихановського», або «Гродненська справа», «Справа 14 липня»), опір співробітникові органів внутрішніх справ, застосування насильства щодо правоохоронців, ухилення від сплати податків (активісти штаб-квартири Віктора Бабарика та співробітники компаній, які допомагали штабам альтернативних кандидатів або постраждалих в акціях протесту).

Також відомо про випадки порушення справ за статтею про наклеп і хуліганство.

За даними білоруського бюро Радіо Свободи, в республіці вже 121 політв'язень.

Тим часом у Білорусі продовжуються масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Фото: TYT.BY