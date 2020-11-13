США закликають владу Білорусі негайно звільнити сотню політв’язнів
Як передає Укрінформ, про це заявило у Твіттері посольство США в Україні.
«Ми засуджуємо тривале утримання понад 100 політичних в'язнів у Білорусі. Їх затримання через здійснення своїх прав та основних свобод шляхом мирної участі в акціях протесту є незаконним. Ми закликаємо владу Білорусі негайно їх звільнити», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі щодо учасників антиурядових акцій протесту порушили вже понад 900 кримінальних справ за шість місяців.
За інформацією правозахисників, кримінальні справи найчастіше відкривають за статтями про організацію масових заворушень (обвинуватили щонайменше 157 осіб), організацію або участь в «діях, що грубо порушують громадський порядок» («Справа Тихановського», або «Гродненська справа», «Справа 14 липня»), опір співробітникові органів внутрішніх справ, застосування насильства щодо правоохоронців, ухилення від сплати податків (активісти штаб-квартири Віктора Бабарика та співробітники компаній, які допомагали штабам альтернативних кандидатів або постраждалих в акціях протесту).
Також відомо про випадки порушення справ за статтею про наклеп і хуліганство.
За даними білоруського бюро Радіо Свободи, в республіці вже 121 політв'язень.
Тим часом у Білорусі продовжуються масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
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