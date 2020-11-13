У Білорусі затримали сімох учасників акції пам'яті Романа Бондаренка

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

«Приблизно о 12:20 силовики почали затримувати учасників акції. Чотирьох людей було затримано на перехресті вулиці Московської з Партизанським проспектом, двох - на вулиці Жовтневої Революції біля гребного каналу, одного - на проспекті Машерова поруч із зупинкою громадського транспорту МОПРа», - зазначив правозахисник Володимир Величкін.

Акції пам'яті Романа Бондаренко / Фото: TUT.BY

За його словами, затриманих посадили в мікроавтобуси і відвезли. Правозахисники з'ясовують, куди їх доставили.

Величкін додав, що в полудень, 13 листопада, в різних частинах міста люди почали ставати в ланцюжки, щоб вшанувати пам'ять загиблого напередодні Романа Бондаренко.

Як повідомлялося, в Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню, де і помер. Після цього на цій площі відбулася спонтанна масова акція пам'яті Романа Бондаренко.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.