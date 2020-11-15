У Мінську - марш у пам'ять загиблого активіста Бондаренка: стягують військову техніку

У білоруській столиці Мінську перед початком маршу в пам'ять про загиблого активіста Романа Бондаренка силові структури стягнули військову і спецтехніку, закрито ряд станцій метро, ​​почалися проблеми з мобільним інтернетом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

"Здається, сьогодні в Мінську силовиків більше, ніж перехожих. Читачі повідомляють про три автобуси зі змопівцями біля ТЦ "Замок", скупчення силовиків і бронетехніки біля заводу холодильників "Атлант", автозаки і автобуси поруч зі станцією метро "Спортивна", - йдеться в повідомленні.

Видання публікує відео і фото з розміщеною в місті військовою та спецтехнікою.

Мінський метрополітен повідомляє про закриття «станцій метро Площа Перемоги, Жовтнева, Площа Якуба Коласа, все станції від Купалівської до Кунцевщини включно, закрито всі станції третьої лінії». Потяги на цих станціях прямують без зупинки.

Також повідомляється про проблеми з мобільним інтернетом «у рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення національної безпеки».

Нагадаємо, що в Білорусі сьогодні, 15 листопада, відбудеться протестний марш пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиків. Маршрут Маршу від народного меморіалу Олександра Тарайковського, вбитого в перші дні протесту (метро Пушкінська) до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля протестів.

Фото: Tut.by