Тихановська домовлялася про розширення європейських санкцій проти Лукашенка

«Очікується, що найближчим часом Латвія і балтійські країни введуть розширений список індивідуальних санкцій, який може включати сотні імен людей, винних у фальсифікаціях і репресіях», - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що вважає Тихановську визнаним представником народу Білорусі, і підтримав ідею розширення списку санкцій на рівні ЄС. Тихановська в свою чергу подякувала Латвії за допомогу пораненим, відкриття гуманітарного коридору, спрощення візових процедур для репресованих, а також матеріальну допомогу для білоруських журналістів і репресованих активістів.

Також Тихановська закликала Національний банк Латвії зупинити співпрацю з держбанками Білорусьбанк і Білагропромбанк, ввести економічні санкції проти державних підприємств, які звільняють страйкуючих працівників. Зокрема, екскандидат у президенти Білорусі закликала переглянути контракти про закупівлі нафтопродуктів і металопродукції, лісової і деревообробної промисловості і алкоголю з Білорусі. Також вона підтримала ідею накласти економічні санкції на бізнеси, пов'язані з Лукашенком і наближеними до нього олігархами.

Тихановська звернулася до глави МЗС Латвії Едгара Рінкевичса з проханням підтримати міжнародне розслідування в рамках універсальної юрисдикції і оголосити організації ГУБОЗіК і ОМОН екстремістськими. Також вона закликала до міжнародного розслідування вбивства Романа Бондаренка, до скасування Чемпіонату з хокею в Мінську (планувалося, що першість відбудеться в Мінську і Ризі).

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля протестів.