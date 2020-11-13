Тихановська оголосила про створення Народного трибуналу в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення Народного трибуналу в країні, який займеться збором доказів злочинів чинного режиму.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення Тихановська розмістила в телеграм-каналі.

«Я, Світлана Тихановська, разом з Народним антикризовим управлінням оголошую Народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази. Ви порушили закон, і ви боїтеся правосуддя. Але час правосуддя настав», - йдеться у зверненні.

Зазначається, що Народне антикризове управління спільно з платформами «Зубр» і «Голос» розробили централізовану систему фіксації й підтвердження свідчень злочинів. Процес буде проведено на платформі руху «Голос».

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Також окремо для співробітників силових структур запускається програма «Рапорт», яка дасть можливість конфіденційно надати відео й інші свідоцтва виконання або участі у виконанні "злочинних наказів". Тихановська гарантує таким особам амністію або пом'якшення кримінальної відповідальності.

Вона також анонсувала «наймасовіший марш із заявою народного звинувачення» після підбиття підсумків 20 грудня.

«Якщо більшість голосує за те, що ці люди повинні бути притягнуті до суду, то за статтею 109 КПК РБ кожен громадянин має право захопити і примусово доставити до органу влади особу, захоплену при вчиненні злочину або спробі втечі після його вчинення», - підкреслила Тихановська.

За її словами, у даного плану дві мети: зупинити беззаконня і показати, що боятися повинні не протестувальники, а ті, хто скоює злочини проти них.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля протестів.

Фото: Пул Первой