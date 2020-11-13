Тихановська: Боротьба проти Лукашенка може перейти у партизанську фазу

Боротьба проти режиму Олександра Лукашенка триватиме, але вона усе більше набиратиме партизанських форм.

Про це заявила лідер білоруської опозиції, суперниця Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська, передає Укрінформ з посиланням на РАР.

“Боротьба триватиме... Думаю, що люди оберуть форму партизанської боротьби, оскільки влада не знає меж у застосуванні насильства”,- заявила Тихановська.

За її словами, зараз білоруська опозиція готує стратегію і тактику подальших дій.

Водночас Тихановська не змогла однозначно визначити, на початковій чи фінальній стадії перебуває боротьба за нову Білорусь.

“Це – процес, але я вірю, що ми наближаємося до кінця”,- констатувала білоруська опозиціонерка. Вона додала, що люди в РБ рішуче налаштовані, аби боротися до кінця.

На думку Тихановської, білоруський режим незабаром буде паралізований.

“Влада не виконує своїх основних функцій, а лише бореться з протестувальниками, міністерство освіти – зі студентами, міністерство охорони здоров’я – з медиками”,- зазначила Тихановська.

Вона додала, що у владі спостерігається розкол, усе більше чиновників та службовців переходить на бік опозиції. Лідер опозиції уточнила, що йдеться, в основному, про середню ланку, оскільки люди з вищого ешелону влади хочуть гарантувати свою безпеку і потребують більше часу.

Тихановська повідомила, що зараз обговорюються “точковий економічний тиск на окремих людей, бізнес, гаманець Лукашенка”.

“Тоді, коли не вистачить коштів на фінансування силових структур, режим впаде, оскільки він тримається виключно на насиллі”,- констатувала опозиціонерка.

“Лукашенко – політичний банкрот, який став токсичним для більшості країн, і для Росії також. Підтримка диктатора, який знищує свій народ, кидає тінь на саму Росію”,- підкреслила Тихановська.

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Вона не виключила, що за участю Росії планується зміна влади в РБ, і готується “свій новий кандидат”, який замінить Лукашенка.

“Але білоруси не погодяться на такі правила гри. Навіть якщо це буде так звана підставна особа, то це буде вільний і справедливий вибір”,- резюмувала вона.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

Фото: РАР