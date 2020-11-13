У Мінську вилучили тираж найстарішої опозиційної газети Білорусі

Білоруські силовики вилучили в Мінську весь тираж найстарішої опозиційної газети Білорусі "Народна воля".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

«Сьогодні силовики прийшли до редакції газети "Народна воля" і вилучили тираж друкованого в Росії номера. Вони дочекалися, поки до редакції прибуде машина зі свіжою газетою і затримали вантаж разом з водієм», - йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що раніше в Білорусі друкарні вимушено відмовилися друкувати газету, а державні підприємства - поширювати.

Журналіст видання Марина Коктиш дала додаткові пояснення в Facebook: «Без паперів та пояснень (діяли силовики, - ред.). Взагалі ніяких паперів, ніяких підстав, просто приїхали і забрали все, що було».

Також з посиланням на Коктиш, уточнюється, що "як повідомили співробітники міліції, тираж і машину (редакції, - ред.) забирають і проводитимуть перевірку в рамках Кримінально-процесуального кодексу".

Білоруська суспільно-політична газета "Народна воля" була заснована в 1995 році.

Як передавав Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.