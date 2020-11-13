Amnesty International закликає Мінськ розслідувати вбивство Романа Бондаренка

«Настав час покласти край цьому пануванню терору, зняти маски та назвати всіх винних у вчиненні цих злочинів. Якщо цього не станеться, це означає, що сили безпеки під командуванням президента Олександра Лукашенко продовжують застосовувати найжахливішу тактику репресій - нещадні тортури і навіть вбивства - проти власного народу», - заявила директор Amnesty International з питань Східної Європи та Центральної Азії Марі Струтерс.

Вона підкреслила, що влада в Білорусі продовжує керувати за допомогою терору, застосовуючи щодо незгодних насильство та ув'язнення. Струтерс закликала офіційний Мінськ негайно розпочати оперативне, ретельне, неупереджене та незалежне розслідування вбивства Роман Бондаренко та притягнути винних до відповідальності.

«Майже немає жодних сумнівів у тому, що його побили співробітники силових структур, як і сотні інших учасників мирних акцій протесту, на яких напали просто за те, що вони не мовчали», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, в Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню, де і помер. Після цього на цій площі відбулася спонтанна масова акція пам'яті Романа Бондаренко.

У Білорусі вже більше трьох місяців тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.