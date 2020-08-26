Кількість загиблих від повені в Афганістані зросла до 70, понад сотня постраждалих

Кількість загиблих від повені в Афганістані зросла до 70, понад сотня постраждалих

Укрінформ
Кількість загиблих унаслідок сильного паводку у східній афганській провінції Парван зросла до щонайменше 70 людей, ще понад сотня осіб постраждали. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

За даними місцевих чиновників, різка повінь розпочалася в регіоні вночі о 3-й годині. Окрім пошкоджених будинків, стихійне лихо також завдало школи автотранспорту у провінційній столиці Чарікар.

Місцеві мешканці закликають центральну владу направити до регіону невідкладну допомогу для постраждалих, адже рятувальники не можуть дістатися до місця стихійного лиха через масштабну завдану шкоду.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок сильного паводку у східній афганській провінції Парван загинули щонайменше 45 людей, а ще понад 80 осіб постраждали.

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