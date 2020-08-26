Кількість загиблих від повені в Афганістані зросла до 70, понад сотня постраждалих

Кількість загиблих унаслідок сильного паводку у східній афганській провінції Парван зросла до щонайменше 70 людей, ще понад сотня осіб постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

За даними місцевих чиновників, різка повінь розпочалася в регіоні вночі о 3-й годині. Окрім пошкоджених будинків, стихійне лихо також завдало школи автотранспорту у провінційній столиці Чарікар.

Місцеві мешканці закликають центральну владу направити до регіону невідкладну допомогу для постраждалих, адже рятувальники не можуть дістатися до місця стихійного лиха через масштабну завдану шкоду.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок сильного паводку у східній афганській провінції Парван загинули щонайменше 45 людей, а ще понад 80 осіб постраждали.