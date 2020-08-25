Уряд Білорусі звільнив ще одного дипломата, який підтримав протестувальників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.
"Дорогі мої друзі, рідні душі, партнери. Це мій останній день у ролі білоруського дипломата у Делі. Моя столиця відкликає мене, у цій ролі моя служба закінчилася", - оголосив Місюра.
Раніше він відкрито підтримав протести та акції солідарності у Делі, схвально відгукнувся про співвітчизників з Бярози, що виходили на "ланцюги солідарності", та поставив у Фейсбуці своє фото у рамку з біло-червоно-білим прапором.
Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Словацькій Республіці Ігоря Лещеню - першого дипломата, який підтримав протестувальників у Білорусі, записавши відеозвернення.
Через два дні, 18 серпня, Лещеня подав заяву про відставку.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, шо минули 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.