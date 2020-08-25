Уряд Білорусі звільнив ще одного дипломата, який підтримав протестувальників

З МЗС Білорусі звільнено третього секретаря посольства Білорусі в Індії Андрія Місюру після того, як він публічно заявив про свою підтримку протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

"Дорогі мої друзі, рідні душі, партнери. Це мій останній день у ролі білоруського дипломата у Делі. Моя столиця відкликає мене, у цій ролі моя служба закінчилася", - оголосив Місюра.

Раніше він відкрито підтримав протести та акції солідарності у Делі, схвально відгукнувся про співвітчизників з Бярози, що виходили на "ланцюги солідарності", та поставив у Фейсбуці своє фото у рамку з біло-червоно-білим прапором.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Словацькій Республіці Ігоря Лещеню - першого дипломата, який підтримав протестувальників у Білорусі, записавши відеозвернення.

Через два дні, 18 серпня, Лещеня подав заяву про відставку.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, шо минули 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.