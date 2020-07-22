Ефіопія, Єгипет і Судан відновлять переговори щодо водосховища на Нілі

Ефіопія, Єгипет і Судан домовилися відновити переговори щодо водосховища Гранд-Ренесанс на Блакитному Нілі.

Про це повідомляє ВВС.

«Угоду про відновлення переговорів було досягнуто під час засідання Африканського союзу під головуванням президента Південної Африки Сиріла Рамафоси», - йдеться у повідомленні.

Проєкт водосховища став джерелом величезної дипломатичної напруженості з моменту його будівництва в Ефіопії у 2011 році.

Читайте також: Ефіопія почала заповнювати водосховище на Нілі

Ефіопія вважає, що гідроенергетичний проєкт має вирішальне значення для економічного зростання країни, а також є життєво важливим джерелом енергії. Однак Єгипет і Судан, які знаходяться нижче за течією, побоюються, що велика гребля значно обмежить їх доступ до води.

Роки довгих переговорів не допомогли сторонам досягти консенсусу про те, як і коли заповнювати водосховище і скільки води воно має випустити.

Фото: dpa