Ефіопія почала заповнювати водосховище на Нілі

Ефіопія почала заповнювати водосховище на Нілі

Укрінформ
Ефіопія почала заповнення водосховища на річці Ніл без угоди з Єгиптом і Суданом.

Про це повідомляє ВВС.

"Ефіопія почала заповнення водосховища за спірною греблею великого Відродження на річці Ніл", - йдеться у повідомленні.

Це відбувається на наступний день після переговорів з Єгиптом і Суданом, які закінчилися без узгодження.

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Міністр водних ресурсів Ефіопії Селеші Бекеле підтвердив останні супутникові знімки, що показують підвищення рівня води у водосховищі.

Як зазначає видання, Ефіопія вважає, що гідроенергетичний проєкт має вирішальне значення для економічного зростання країни. Єгипет і Судан, які знаходяться нижче за течією Нілу, бояться, що гребля значно обмежить їх доступ до води.

Роки довгих переговорів не призвели до консенсусу про те, як і коли заповнювати водосховище.

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Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шоукрі раніше попереджав, що заповнення та експлуатація греблі без угоди, "яка захищає громади, розташовані нижче за течією,.. посилить напруженість і може спровокувати кризи та конфлікти, які ще більше дестабілізують і без того неспокійний регіон".

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