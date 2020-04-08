Ефіопія ввела надзвичайний стан через COVID-19

Голова уряду Ефіопії Абі Ахмед прийняв рішення запровадити режим надзвичайного стану через поширення епідемії коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Ethiopian Monitor.

"Прем'єр-міністр Абі Ахмед оголосив надзвичайний стан у відповідь на швидко зростаючу кількість випадків коронавірусу в Ефіопії", - йдеться у повідомленні.

Кількість хворих наCOVID-19 у Ефіопії зросла у вівторок рекордною кількістю протягом одного дня - з 44 до 52 підтверджених випадків.

Абі заявив, що ситуація, що склалася змусила його запровадити надзвичайний стан, крім того, урядом можуть вживатися додаткові заходи, необхідні для стримування темпів поширення вірусу.

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"Враховуючи ступінь тяжкості ситуації з COVID-19, уряд Ефіопії запровадив надзвичайний стан згідно з положеннями статті 93 Конституції", - повідомили в офісі голови уряду.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.