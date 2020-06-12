В окупованому Сімферополі обміліли водосховища, воду подають зі свердловин

Артезіанська вода зі свердловин почала у п'ятницю надходити в адміністративний центр анексованого Росією півострова Сімферополь, водосховища якого сильно обміліли.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на гендиректора підприємства "Вода Криму" Володимира Баженова.

«Ми закінчили перший етап робіт, який дозволив нам від села Віліно до майданчика неподалік Сімферополя пригнати артезіанську воду. Це вперше за історію нашого міста, традиційним джерелом водопостачання якого є водосховища поверхневого водостоку", - сказав Баженов.

За його словами, реконструйований водозабір дасть Кримському адмінцентру близько 22 тисяч куб.метрів води на добу, що зможе покрити приблизно одну шосту частину потреби (яка становить до 150 тисяч куб. метрів).

Як повідомлялося, для підтримки Сімферополя до початку липня буде реконструйовано ще один водозабір, що забезпечує зараз Захід Криму. Таким чином, всього до середини літа місто отримуватиме зі свердловин до 55 тисяч куб. метрів питної води на добу.

До 1 червня рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився у 2,3 рази нижче, ніж до літа минулого року.

За даними синоптиків, відсутність істотних опадів навесні і малосніжна зима сприяли встановленню нехарактерного для цієї пори року низького рівня води не тільки в басейнах малих річок Північного передгір'я і південного берега, але і в басейнах основних річок.

Найнапруженіша в цьому році ситуація через відсутність опадів склалася в Сімферополі. На випадок "особливої необхідності" розроблено графік подачі води населенню, який поки не введено.

До окупації Криму близько 85% потреб у прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра.