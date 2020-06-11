Кремль може вдатися до військової ескалації через воду для Криму - Куніцин

Україні слід бути готовою до того, що Російська Федерація може вдатися до військової ескалації, щоб забезпечити дніпровською водою анексувати Крим.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин.

"Росія може піти на якісь дії, військову ескалацію. Херсон їм не потрібен, їм потрібно Каховське море і шлюзи в районі Таврійська і Каховки, тому що без цього воду в Крим не подаси. На цей аспект треба звертати серйозну увагу, тому що ми вже переконалися і щодо Криму, і Донбасу ... Тоді теж ніхто не очікував, але це сталося. Треба бути напоготові ", - вважає Куніцин.

За його словами, прісної води, яку зараз беруть зі свердловин, в Криму вже не вистачає через зростання кількості населення півострова.

«Ситуація з водою критична, без України вони не зможуть цю проблему вирішити, тому що об'єктивно такого обсягу води не існує. Вони не можуть, як в Сінгапурі, витратити $ 100 млрд доларів на те, щоб опріснювати морську воду », - зазначив Куніцин.

У цьому контексті він нагадав про непередбачувані дії РФ з островом Тузла.

"Хто міг спрогнозувати події на Тузлі? Два президенти - Леонід Кучма і Володимир Путін - зустрілися, роз'їхалися, а на наступний день там почали насипати 4-кілометрову дамбу, і це тривало протягом місяця. Залишалася доба для того щоб з'єднати дамбу з островом. Якби не жорстка позиція Президента, силовиків, кримської влади, прикордонників, Збройних сил, якби ми не затопили 2 баржі вночі, невідомо, чим би це все закінчилося ", - нагадав Куніцин.

Він додав, що "після Тузли прекрасно зрозумів, що чекати можна чого завгодно".

Раніше в кримському Держкомводогоспі визнали, що за останній місяць наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів.

Як повідомлялося, українські військові та правоохоронці посилили охорону об'єктів інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях через інформацію «про можливе вторгнення Росії з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом».

У Постійному представництві Президента України в АРК повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь Північно-Кримським каналом можливо тільки після деокупацію півострова.