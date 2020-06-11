Питання води для Криму на порядку денному немає — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання відновлення водопостачання через Північно-Кримський канал на порядку денному наразі не стоїть.

Про це він сказав під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відновлення постачання через Кримський канал сьогодні на порядку денному не стоїть, і це не є предметом якогось торгу, скажімо так”, - наголосив Шмигаль.

Він підкреслив, що наразі вода у Крим не подається і “фізично не може туди податися”.

Водночас глава українського уряду наголосив, що Росія як держава-окупант “не завжди” виконує вимоги відповідної міжнародної конвенції стосовно людей, які мешкають в анексованому Криму.

Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може поновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова.

Водночас, на думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, питання подачі води в окупований Крим для президента РФ Володимира Путіна може стати приводом для розширення агресії.

Президент американського фонду «Джеймстаун» Глен Говард також зазначав, що посушливе літо в Криму може спонукати Російську Федерацію перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом.