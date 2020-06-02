Резніков: Ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму

Водопостачання в Крим для громадян України відновиться, коли Росія забере свої війська з окупованих Криму і Донбасу.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков, відповідаючи на питання ведучого програми «Свобода слова на ICTV», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, ведучий задав питання щодо того, що в мережу потрапила доповідь окупаційної влади Криму про те, що водопостачання на півострів неможливо забезпечити силами Росії, і для цього все одно потрібні міждержавні стосунки між Україною і Росією, і чи зверталася РФ з приводу потенційних можливостей переговорів чи з приводу самого водопостачання.

«Мені про офіційне звернення РФ до України щодо водопостачання в Крим поки що невідомо, але якщо вони звернуться до офіційного Києва, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму», - сказав Резніков.

Фото: Громадське