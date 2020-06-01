Україна поновить подачу води у Крим лише після деокупації – Кориневич

Подача Україною води на територію Криму можлива лише після деокупації півострова.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Україна не планує відновлювати постачання води на територію тимчасово окупованого Кримського півострова. Це буде зроблено лише тоді, коли ця територія буде деокупована", - зазначив він.

За словами Кориневича, Представництво Президента України в АРК під час спілкування з усіма державними органами постійно наголошує на неможливості подачі води в Крим, і "жоден орган не висловлювався інакше з цього приводу".

"Якщо десь і чулися інші позиції, то вони, скоріше за все, були сказані через необдуманість або через недостатнє розуміння суті питання. На серйозному рівні ніхто в Україні про відновлення постачання води в Крим не говорить", - зауважив він.

Постпред президента в АРК також прокоментував можливість військових провокацій з боку РФ через відсутність водопостачання. "У Росії та окупованому Криму постійно порушується питання відновлення постачання води. Ми бачимо всю цю інформацію щодо можливих військових та безпекових загроз, але поки все так, як є. Водопостачання – це одне з питань, яке держава-окупант не може вирішити самотужки станом на зараз як фінансово, так і технічно. І тут важливо, щоб не прогнулися під тиском та не пішли на виконання російських вимог", - наголосив Кориневич.