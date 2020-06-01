Частина стратегії деокупації Криму буде закритою – представник Президента

Наразі на базі Мінреінтеграції України працює робоча група з розробки стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, частина цього документу буде непублічною.

Про це заявив у інтерв’ю Укрінформу Постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич.

"Представництву президента в АР Крим вдалося відновити процес із напрацювання цієї стратегії разом із колегами з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та РНБО. Вже створена робоча група на базі Мінреінтеграції, яку очолює віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков. Її головним завданням якраз і є розробка стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - зазначив Кориневич.

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За його словами, Представництво президента України в АРК чітко розуміє, що "така стратегія – надзвичайно необхідна". "І те, що пішов уже сьомий рік окупації Криму, а в Україні досі немає єдиної стратегії з відновлення контролю над півостровом – не дуже добре", - додав він.

За словами Кориневича, окремі напрацювання з цього приводу існують у різних органах та міністерствах: "МЗС пише проєкт своєї частини, у Мінреінтеграції є свій блок питань, у Представництві президента – свій блок, і зараз треба все це звести воєдино".

"Стратегія необхідна, і тут немає жодних інших точок зору. Крім того, абсолютно всім долученим до процесу сторонам зрозуміло, що частина цієї стратегії має бути відкритою і публічною – аби люди бачили, що держава робить задля повернення тимчасово окупованих територій та населення, яке там проживає. Але, звісно, велика її частина повинна бути закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань", - заявив представник президента в АРК.

Він також додав, що усі долучені до розробки стратегії сторони вважають що "було б добре мати цю стратегію деокупації вже нинішнього року".