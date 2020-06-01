Антон Кориневич, Постійний представник президента України в АР Крим

Хоч як Росія намагалася б стверджувати, що "питання Криму закрите", окупація півострова та пов’язані з нею проблеми залишаються у фокусі уваги як Української держави, так і міжнародної спільноти. Це питання є предметом розгляду на засіданнях керівних органів міжнародних організацій, передусім ООН та ОБСЄ, і в міжнародних судових інституціях. Водночас в Україні досі немає офіційного документа зі стратегії деокупації Криму. Немає і відповідного формату для обговорення, як "мінський" чи "нормандський" для Донбасу.

Про стан справ із цими двома ключовими аспектами деокупації півострова, а також про питання санкцій, водопостачання, перешкоджання Росією судноплавству через Керченську протоку, доступу міжнародних організацій, пандемію COVID-19 в Криму Укрінформ поспілкувався з Постійним представником президента України в АРК Антоном Кориневичем.

ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ ДЕОКУПАЦІЇ БУДЕ ЗАКРИТОЮ

- Антоне Олександровичу, в України є стратегія з деокупації Криму?

- Представництво президента України в Автономній Республіці Крим чітко розуміє, що така стратегія – надзвичайно необхідна. І те, що пішов уже сьомий рік окупації Криму, а в Україні досі немає єдиної стратегії з відновлення контролю над півостровом – не дуже добре.

Зараз Представництву президента в АР Крим вдалося відновити процес із напрацювання цієї стратегії разом із колегами з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та РНБО. Вже створена робоча група на базі Мінреінтеграції, яку очолює віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков. Її головним завданням якраз і є розробка стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Водночас слід розуміти, що окремі напрацювання з цього приводу існують у різних органах та міністерствах: МЗС пише проєкт своєї частини, у Мінреінтеграції є свій блок питань, у Представництві президента – свій блок. І зараз треба все це звести воєдино.

Стратегія необхідна, і тут немає жодних інших точок зору. Крім того, абсолютно всім долученим до процесу сторонам зрозуміло, що частина цієї стратегії має бути відкритою і публічною – аби люди бачили, що держава робить задля повернення тимчасово окупованих територій та населення, яке там проживає. Але, звісно, велика її частина повинна бути закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.

Отже, процес відновлений. Сподіваюся та вірю, що ми його закінчимо, бо для нас це справді дуже важливо.

- Якісь приблизні часові рамки є?

- Не хотів би нічого говорити з приводу часових рамок, але ми з колегами вважаємо, що було б добре мати цю стратегію деокупації вже нинішнього року.

НЕОБХІДНО ЗАПРОВАДИТИ ОКРЕМУ ПЛАТФОРМУ ПО КРИМУ

- Тема окупації Росією Криму звучить на різних міжнародних майданчиках, особливо в ОБСЄ, але немає окремого формату для обговорення її припинення. Як можна змінити цю ситуацію?

- Безумовно, це – важливе питання. І про нього нещодавно говорив президент на своїй великій пресконференції. Дійсно, на існуючих майданчиках досить важко обговорювати питання припинення окупації Криму. Про це також зазначали і віце-прем'єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і міністр закордонних справ України, і ми у Представництві також поділяємо цю думку.

Нам необхідно запровадити окрему платформу по Криму. Думаю, зараз є хороший момент, як і спільне бачення та бажання з боку ключових стейкхолдерів, порушувати це питання. Водночас є розуміння того, що на початку ця платформа, цей формат, може і не включати Російську Федерацію. Але важливо саме започаткувати процес.

САНКЦІЇ ДІЮТЬ, АЛЕ ЇХ СЛІД ПОСИЛЮВАТИ

- Нинішні "кримські" санкції проти РФ – дієві?

- Вони працюють – і українські, й міжнародні. Звичайно, всім хотілося б, щоб було так: ввели санкції – й одразу є позитивні зміни. Але тут трохи по-іншому. Санкції діють, але їх потрібно постійно посилювати і в жодному разі не допустити їх послаблення.

- Чи не настав час для того, щоб трансформувати "кримський" санкційний пакет у відповідності до нової ситуації та триваючих порушень державою-окупантом? Є готовність до цього з боку керівництва України, чи бачите її серед наших міжнародних партнерів?

- Я впевнений, що пакет санкцій по Криму має посилюватися. Нещодавно вже був введений новий пакет українських санкцій проти культурних та наукових установ РФ за незаконну діяльність у Криму. І тому питання посилення санкцій – на порядку денному.

Представництво президента в АРК зараз працює над запровадженням окремих обмежень щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до порушень міжнародного права та законодавства України, які вчиняються на території тимчасово окупованого Криму. Ми сподіваємося, що наші іноземні партнери також посилять санкційний режим. Думаю, у багатьох із них є готовність до цього.

ПОТРІБЕН МІЖНАРОДНИЙ МОНІТОРИНГ СУДНОПЛАВСТВА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСЬКУ ПРОТОКУ

- Росія продовжує перешкоджати вільному судноплавству в українські порти Бердянська та Маріуполя. Які перспективи запровадження міжнародного моніторингу за свободою судноплавства через Керченську протоку?

Проблема з перешкоджанням вільному судноплавству з боку РФ справді має серйозний характер

- Станом на квітень 2020 року затримки у середньому тривають 17 годин – для суден, які рухаються з Чорного моря у порти Азовського моря. На зворотному шляху – з Маріуполя/Бердянська в Чорне море – ці затримки становлять у середньому 20 годин. Тому проблема з перешкоджанням вільному судноплавству з боку РФ справді має серйозний характер.

Звісно, ми говоримо про те, що нам видається доцільним запровадження міжнародного моніторингу і перебування кораблів наших країн-партнерів, зокрема держав НАТО, у районі Керченської протоки з метою спостереження за ситуацією при проходженні протоки.

І моніторинг з боку наших держав-партнерів був би дієвим. Але поки що він здійснюється більше громадянським суспільством – окремими експертними організаціями в Україні, які займаються питанням Криму.