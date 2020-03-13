Гуманітарної кризи з водою в Криму немає - постпред Зеленського в АРК

Кризи з питною водою для населення Криму немає, а забезпечувати нею війська держави-окупанта Україні не варто.

Таку свою позицію в коментарі Укрінформу оприлюднив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

«Моє особисте ставлення як громадянина України і нашої команди, яка зараз працює в Представництві Президента в АРК, таке: ми вважаємо, що питання відновлення водопостачання до Криму до деокупації ставити не варто», - заявив Кориневич.

Він звернув увагу на кілька аспектів. По-перше, за його даними, ніякої гуманітарної кризи щодо води на сьогодні в Криму немає. По-друге, РФ є державою-окупантом, що означає, що вона сама має забезпечувати всі потреби цієї території. По-третє, води для потреб цивільного населення у Криму вистачає, не вистачає її для військових баз, кількість яких збільшується, там само як і кількість їх контингенту, а також, мабуть, «для тих нових росіян, які приїжджають до Криму та Севастополя».

«РФ здійснює трансфер свого населення на тимчасово окуповану територію. Це системний воєнний злочин, за який хтось колись відповідатиме в Гаазі обов’язково», - переконаний постпред.

Свої висновки Представництво Президента базує на даних, отриманих від кримчан, які живуть на півострові постійно. Ці контакти не афішуються через питання безпеки для цих людей, адже держава-окупант може трактувати такі контакти України з її громадянами як «порушення своєї територіальної цілісності», - зауважив Кориневич. Він запевнив, що Київ має повну інформацію з місця, з півострова.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №3207 “Про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення”.

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Його авторами є група з 28 народних депутатів від фракцій “Голос”, “Слуга народу” та “Європейська солідарність”.

Як повідомлялося, 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна. Пізніше у Facebook він уточнив, що "ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова".