Гуманітарної кризи з водою в Криму немає - постпред Зеленського в АРК

Гуманітарної кризи з водою в Криму немає - постпред Зеленського в АРК

Ексклюзив
Укрінформ
Кризи з питною водою для населення Криму немає, а забезпечувати нею війська держави-окупанта Україні не варто.

Таку свою позицію в коментарі Укрінформу оприлюднив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

«Моє особисте ставлення як громадянина України і нашої команди, яка зараз працює в Представництві Президента в АРК, таке: ми вважаємо, що питання відновлення водопостачання до Криму до деокупації ставити не варто», - заявив Кориневич.

Він звернув увагу на кілька аспектів. По-перше, за його даними, ніякої гуманітарної кризи щодо води на сьогодні в Криму немає. По-друге, РФ є державою-окупантом, що означає, що вона сама має забезпечувати всі потреби цієї території. По-третє, води для потреб цивільного населення у Криму вистачає, не вистачає її для військових баз, кількість яких збільшується, там само як і кількість їх контингенту, а також, мабуть, «для тих нових росіян, які приїжджають до Криму та Севастополя».

«РФ здійснює трансфер свого населення на тимчасово окуповану територію. Це системний воєнний злочин, за який хтось колись відповідатиме в Гаазі обов’язково», - переконаний постпред.

Читайте також: Вода для Криму: “Голос” показав проєкт заяви Ради

Свої висновки Представництво Президента базує на даних, отриманих від кримчан, які живуть на півострові постійно. Ці контакти не афішуються через питання безпеки для цих людей, адже держава-окупант може трактувати такі контакти України з її громадянами як «порушення своєї територіальної цілісності», - зауважив Кориневич. Він запевнив, що Київ має повну інформацію з місця, з півострова.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №3207 “Про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення”.

Читайте також: Євросоюз нагадав про санкції через російську анексію Криму

Його авторами є група з 28 народних депутатів від фракцій “Голос”, “Слуга народу” та “Європейська солідарність”.

Як повідомлялося, 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна. Пізніше у Facebook він уточнив, що "ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-