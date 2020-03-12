Вода для Криму: “Голос” показав проєкт заяви Ради

Група народних депутатів планує запропонувати Президенту та Кабміну вжити невідкладних заходів з посилення охорони та оборони об’єктів Північно-Кримського каналу та посилити протидію підривній, пропагандистській та розвідувально-диверсійній діяльності РФ на території Херсонської області.

Про це йдеться у проєкті заяви Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення, яку оприлюднила пресслужба партії “Голос”.

“Верховна Рада України... пропонує Президенту України та Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів з посилення охорони та оборони об’єктів Північно-Кримського каналу, посилити протидію підривній, пропагандистській та розвідувально-диверсійній діяльності Російської Федерації на території Херсонської області”, - йдеться у тесті проєкту.

Крім того, заява передбачає закликати Президента, Раду національної безпеки та оборони, Службу безпеки та інші правоохоронні органи України невідкладно реагувати з метою захисту державних інтересів України на будь-які спроби відновлення масштабного водопостачання на тимчасово окуповані території та на заклики щодо нібито потреб такого відновлення.

Також планується у тексті заяви наголосити, що будь-які спроби відновлення масштабного водопостачання на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя шляхом використання Північно-Кримського каналу чи іншим подібним шляхом, або заклики щодо нібито потреб такого відновлення, є діяннями, що не відповідають міжнародним зобов’язанням України, не спрямовані на захист прав людини, меншин чи корінних народів, та водночас суперечать державним інтересам України, несуть пряму шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

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Своєю заявою Верховна Рада планує наголосити, що питання масштабного водопостачання до АР Крим та міста Севастополя може розглядатися виключно за умов відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №3207 “Про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення”.

Його авторами є група з 28 народних депутатів від фракцій “Голос”, “Слуга народу” та “Європейська солідарність”.

Як повідомлялося, 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна. Пізніше у Facebook він уточнив, що "ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова".

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води до окупованого Криму.

Раніше, в лютому, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" у відповідь на запитання щодо гіпотетичної ситуації, якби президент РФ Володимир Путін запропонував поступки на Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим, відповів, що пішов би на такий компроміс і подавав би воду в окупований Крим, якби збройні формування РФ вийшли з Донбасу.