У Раду внесли проєкт заяви щодо спроб відновлення водопостачання до Криму

У ВР зареєстровано проєкт постанови №3207 “Про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення”.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Проєкт постанови зареєстровано 12 березня. Його авторами є група з 28 народних депутатів від фракцій “Голос”, “Слуга народу” та “Європейська солідарність”.

Текст заяви наразі не опубліковано.

Як повідомлялося, 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна. Пізніше у Facebook він уточнив, що "ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова".

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води до окупованого Криму.

Раніше, в лютому, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" у відповідь на запитання щодо гіпотетичної ситуації, якби президент РФ Володимир Путін запропонував поступки на Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим, відповів, що пішов би на такий компроміс і подавав би воду в окупований Крим, якби збройні формування РФ вийшли з Донбасу.