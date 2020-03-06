Україна не поновлюватиме постачання води в окупований Крим - Кулеба

Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води до окупованого Криму.

Про це в ефірі телеканалу Інтер сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна не розглядає можливості відновлення постачання дніпровської води до окупованого Криму. Я хочу, щоб усі спекуляції, підозри та домисли на цю тему припинилися", - наголосив Кулеба.

За його словами, наразі ведуться переговори з Росією про звільнення полонених, про додаткові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наприкінці квітня, щоб зробити крок до деокупації та відновлення територіальної цілісності України.

"Ми працюємо над тим, щоб ця зустріч відбулася наприкінці квітня", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в разі необхідності або гуманітарної загрози Україна може доставляти в окупований Крим “воду для господарських потреб, для пиття - хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями”. Він підкреслив, що “це наш обов'язок перед українцями”.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна не буде постачати воду в окупований Крим для промислових і військових об'єктів: "Знак оклику, і на цьому ставимо крапку".

Вночі 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна.

Пізніше у Facebook він уточнив свою позицію і написав, що уряд України не може подавати воду в Крим до повернення його до складу України.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 11 лютого в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.