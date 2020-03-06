Воду в Крим має поставляти держава-окупант - представництво Президента в АРК

Представництво Президента в АРК в черговий раз офіційно заявляє про неприпустимість поставок води до тимчасово окупованої Російською Федерацією території АР Крим та м. Севастополя до моменту його деокупації.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті Представництва.

“Представництво Президента в АРК в черговий раз, реагуючи на заяви окремих посадових осіб, офіційно заявляє про неприпустимість поставок води до тимчасово окупованої Російською Федерацією території АР Крим та м. Севастополя до моменту його деокупації.

Наголошуємо, що з початком окупації припинено поставки води в Крим. Відповідно до норм міжнародного права відповідальність за забезпечення життя населення на окупованій території покладається на державу-окупанта”, - нагадується в заяві.

У Представництві підкреслюють, що Україна зобов’язана захищати інтереси своїх громадян, у тому числі тих, хто вимушено проживає на тимчасово окупованій території. “Проте, поставка води з підконтрольної території України призведе до послаблення тиску на державу-окупанта. Наслідком цього стане відтермінування моменту деокупації території України та продовження репресій і переслідувань наших громадян окупаційною російською владою”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в разі необхідності або гуманітарної загрози Україна може доставляти в окупований Крим “воду для господарських потреб, для пиття - хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями”. Він підкреслив, що “це наш обов'язок перед українцями”.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна не буде постачати воду в окупований Крим для промислових і військових об'єктів: "Знак оклику, і на цьому ставимо крапку".

Вночі 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна.

Пізніше у Facebook він уточнив свою позицію і написав, що уряд України не може подавати воду в Крим до повернення його до складу України.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 11 лютого в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.