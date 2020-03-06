Шмигаль: Будемо постачати воду українцям у Крим хоч каністрами, хоч бутлями - у разі потреби

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим в разі необхідності Україна може доставляти цистернами для господарських потреб українців.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо постачати в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям (в окупований Крим - ред.) воду для господарських потреб, для пиття - хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями. Ми маємо це забезпечити, це наш обов'язок перед українцями, тому це важливо", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна не буде постачати воду в окупований Крим для промислових і військових об'єктів: "Знак оклику, і на цьому ставимо крапку".

Як повідомлялося, вночі 6 березня в ефірі програми "Право на владу" Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна.

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Пізніше у Facebook Шмигаль уточнив свою позицію і написав, що уряд України не може подавати воду в Крим до повернення його до складу України.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 11 лютого в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.

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Раніше, 4 березня, на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.