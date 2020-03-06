Шмигаль уточнив свої слова щодо постачання води до окупованого Криму

Уряд України не може подавати воду в Крим до повернення його до складу України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо", - написав він.

Прем'єр пояснив, що "ця теза загубилася в шумі студії".

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо: раніше в ефірі програми "Право на владу" Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим — це Україна.