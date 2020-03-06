Шмигаль заявив, що воду в Крим треба подавати, бо там живуть українці

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим — це Україна

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає кореспондент Укрінформу.

"Питання подавання води в окупований Крим — це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які вживуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи... Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Крим - це Україна, а окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.

Як повідомлялось, 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.

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Як відомо, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.