У Кремлі відреагували на заяву Арахамії про воду для окупованого Криму

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі в обмін на відновлення водопостачання Криму.

Про це повідомляє ТАСС.

«Крим не може бути об'єктом якихось розмінів», - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати можливість повернення Києву контролю над кордоном на Донбасі в обмін на відновлення Україною водопостачання Криму.

За його словами, водопостачання Криму забезпечується в рамках існуючих у Росії програм розвитку. «Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання, на комерційній або на іншій основі, вони можуть бути розглянуті», - додав Пєсков.

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При цьому представник Кремля підтвердив колишню позицію, що ситуація на Донбасі нібито є «внутрішньоукраїнською проблемою» і що Росія «робить все можливе, щоб сприяти її врегулюванню», а також запропонував тему контролю за кордоном «обговорювати з представниками Донбасу».

Як повідомлялося, 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу. У свою чергу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав цю заяву особистою думкою Арахамії.