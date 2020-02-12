Єрмак прокоментував заяву Арахамії про воду для Криму

Єрмак прокоментував заяву Арахамії про воду для Криму

Укрінформ
Заява голови парламентської фракції "Слуги народу" Давида Арахамії щодо готовності до компромісу стосовно водопостачання окупованого Криму є виключно його особистою думкою.

На цьому наголосив під час брифінгу у середу новий керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно заяви Давида Арахамії, то я, як і ви, вчора ... мав змогу прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюсь, що побачу Давида і спитаю у нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Арахамії”, - заявив Єрмак.

Читайте також: Арахамія готовий піти на компроміс щодо води в анексований Крим, Чубаров - проти

На уточнювальне запитання журналіста, чи взагалі про це йшлося, Єрмак відповів, що "ні, ніколи”.

Як повідомлялось, 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-