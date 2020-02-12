Єрмак прокоментував заяву Арахамії про воду для Криму
На цьому наголосив під час брифінгу у середу новий керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Стосовно заяви Давида Арахамії, то я, як і ви, вчора ... мав змогу прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюсь, що побачу Давида і спитаю у нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Арахамії”, - заявив Єрмак.
На уточнювальне запитання журналіста, чи взагалі про це йшлося, Єрмак відповів, що "ні, ніколи”.
Як повідомлялось, 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.