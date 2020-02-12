Арахамія готовий піти на компроміс щодо води в анексований Крим, Чубаров - проти

Арахамія готовий піти на компроміс щодо води в анексований Крим, Чубаров - проти

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Укрінформ
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.

Про це він сказав в етері телеканалу "Прямий".

Так, на прохання висловити позицію щодо можливої ситуації, в якій Путін запропонує піти на поступки щодо Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим, Арахамія відповів, що допускає це.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу — моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", — сказав він.

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Водночас лідер фракції уточнив, що має йтися про повне залишення бойовиками території Донбасу та повний контроль над цими територіями з боку України.

У відповідь на таку заяву лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі для UA: Крим заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії пів мільйона кримських татар.

"Якщо хтось в державі припускає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч... Ми ніколи не допускаємося того, що держава може нас продати за воду", — сказав він.

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Водночас, на його думку, на найближчих зустрічах російська сторона може справді підняти це питання.

Як повідомлялося, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не планує відновлювати постачання води в анексований Крим Північно-Кримським каналом.

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