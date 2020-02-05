Кориневич запевнив, що воду до окупованого Криму не постачатимуть

Україна не планує відновлювати постачання води в анексований Крим Північно-Кримським каналом.

Про це у своєму Facebook написав постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим "візиту комісії з Києва", відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться у дописі.

Кориневич повідомив, що 11-12 лютого відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з прав людини у Херсонській області з метою ознайомлення з питаннями, пов‘язаними з тимчасово окупованими територіями АР Крим та Севастополя.

Комісія планує відвідати КПВВ "Каланчак" і дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, оскільки вона знаходиться в безпосередній близькості до КПВВ.

"Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Виїзне засідання Комітету ніяк не пов‘язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим", - наголосив Кориневич.