Анексія Криму: у Раді готують заяву до світу із закликом посилити санкції проти РФ

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав проєкт заяви до парламентів інших держав і міжнародних організацій із закликом про необхідність посилити санкції проти російської Федерації у зв'язку з анексією Криму.

Про це повідомила співголова депутатської фракції “Європейська солідарність”, член профільного комітету Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

“Примітно, що сьогодні на комітеті зовнішніх відносин ми прийняли проєкт заяви ВР до парламентів світу і міжнародних організацій до 6 річниці анексії Криму. Із закликом посилити санкції проти РФ. Підтримка кримських татар і українців в окупації має включати і внятну інформаційну політику”, - зазначила Геращенко.

Водночас політик заявила, що висловила підтримку кримськотатарському телеканалу ATR, який 10 лютого повідомив про блокування його фінансування.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR поінформував про блокування його фінансування. Тому канал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський пояснив, що на 2020 рік телеканалу передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Проте Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між ATR та казначейством.

Кримськотатарський телеканал ATR після окупації Криму Росією з 2015 року веде мовлення з Києва.