Бородянський: АTR працює, рішення шукаємо

Влада намагається врегулювати ситуацію щодо каналу ATR.

Про це міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський заявив журналістам, повідомляє кореспондент Укрніформу.

"Ми зараз знаходимося у пошуку рішення", - сказав міністр.

За його словами, на 2020 рік телеканалу АТR передбачено 50 млн грн, МКМС відкрило асигнування на 8,4 млн грн. "Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між ATR та казначейством", - пояснив Бородянський.

Міністр зазначив, що телеканал працює, тому не варто говорити, що він на межі закриття.

Як відомо, 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR повідомив про блокування його фінансування. Тому канал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

За даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України, засновниками ТОВ ТК "Атлант СВ" є бізнесмен, координатор "Громадянської блокади Криму" Ленур Іслямов, народний депутат Рефат Чубаров, а також зареєстровані в АР Крим Мавіле Ісмаїлова та Іса Хайбуллаєв.